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  • 29.08, 16:56

    В России вернулись к идее учредить День отца

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    В России вернулись к идее учредить День отца

    В России вернулись к идее учредить День отца

    Администрация президента России вернулась к обсуждению идеи об учреждении нового праздника — Дня отца.

    С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин. Тогда идею поддержали Минтруд и Союз женщин России, а после проведения парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию президента.

    По информации газеты «Известия», идея Дня отца уже прорабатывается в администрации президента. Источник издания подчеркнул: «если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».

    В «Единой России» в связи с этим напомнили, что в правительственной концепции развития семейной политики до 2025 года есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, и одним из примеров его реализации мог бы стать День отца.

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