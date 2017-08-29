В России вернулись к идее учредить День отца

Администрация президента России вернулась к обсуждению идеи об учреждении нового праздника — Дня отца.
С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин. Тогда идею поддержали Минтруд и Союз женщин России, а после проведения парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию президента.
По информации газеты «Известия», идея Дня отца уже прорабатывается в администрации президента. Источник издания подчеркнул: «если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».
В «Единой России» в связи с этим напомнили, что в правительственной концепции развития семейной политики до 2025 года есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, и одним из примеров его реализации мог бы стать День отца.
По информации газеты «Известия», идея Дня отца уже прорабатывается в администрации президента. Источник издания подчеркнул: «если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».
В «Единой России» в связи с этим напомнили, что в правительственной концепции развития семейной политики до 2025 года есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, и одним из примеров его реализации мог бы стать День отца.
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