Убившие жену шефа полиции под Самарой грабители получили от 5 до 24 лет

Суд приговорил участников ограбления шефа полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина, убивших его жену, к срокам от 5 до 24 лет лишения свободы.
Напомним, в ночь на 11 декабря прошлого года в одном из торговых павильонов Самары четверо мужчин, заметив на шее Вашуркина золотую цепочку, решили ограбить его. Они проследили за начальником полиции и его женой, проникли в их дом в поселке Смышляевка и начали избивать супругов, требуя отдать им драгоценности и деньги.
В какой-то момент один из нападавших увидел у мужчины удостоверение полицейского и решил убить супругов, несколько раз ударив их обухом топора. От этих травм Екатерина Вашуркина скончалась. Добычей грабителей стали вещи стоимостью около 41 тысячи рублей.
Суд признал 28-летнего Виталия Яранкина, его ровесника Даниила Елтышева и 24-летнего Эрнста Яцуненко виновными в разбое, а Яранкина — также в убийстве и покушении. В преступлении, кроме того, участвовал сержант Вооруженных сил РФ Андрей Пермяков — его признали виновным в пособничестве, он был водителем. Кроме того, 24-летняя медсестра Кристина Чистякова помогала преступникам скрыть улики.
Из приговора: «Яранкина приговорили к 24 годам лишения свободы, Елтышева — к 13 годам, Пермякова — к 5 годам в колонии общего режима и лишению воинского звания, Яцуненко — к 10 годам и 50 тысячам рублей штрафа, Кристину Чистякову — к штрафу в 50 тысяч рублей».
В суде Яранкин, Елтышев, Яцуненко и Пермяков признали свою вину, но только частично. Чистякова согласилась с обвинением и заявила, что искренне раскаивается. Прокурор требовал назначить Чистяковой 50 тысяч рублей штрафа, а остальным подсудимым — сроки от 8 до 25 лет колонии.
В какой-то момент один из нападавших увидел у мужчины удостоверение полицейского и решил убить супругов, несколько раз ударив их обухом топора. От этих травм Екатерина Вашуркина скончалась. Добычей грабителей стали вещи стоимостью около 41 тысячи рублей.
Суд признал 28-летнего Виталия Яранкина, его ровесника Даниила Елтышева и 24-летнего Эрнста Яцуненко виновными в разбое, а Яранкина — также в убийстве и покушении. В преступлении, кроме того, участвовал сержант Вооруженных сил РФ Андрей Пермяков — его признали виновным в пособничестве, он был водителем. Кроме того, 24-летняя медсестра Кристина Чистякова помогала преступникам скрыть улики.
Из приговора: «Яранкина приговорили к 24 годам лишения свободы, Елтышева — к 13 годам, Пермякова — к 5 годам в колонии общего режима и лишению воинского звания, Яцуненко — к 10 годам и 50 тысячам рублей штрафа, Кристину Чистякову — к штрафу в 50 тысяч рублей».
В суде Яранкин, Елтышев, Яцуненко и Пермяков признали свою вину, но только частично. Чистякова согласилась с обвинением и заявила, что искренне раскаивается. Прокурор требовал назначить Чистяковой 50 тысяч рублей штрафа, а остальным подсудимым — сроки от 8 до 25 лет колонии.
Комментарии