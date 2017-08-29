«АвтоВАЗ» открыл продажу «эксклюзивных» Lada Vesta

С 29 августа в салонах официальных дилеров «АвтоВАЗ» стартовала продажа машин Lada Vesta в новой комплектации Exclusive.

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Стоимость Lada Vesta Exclusive с механической коробкой передач начинается от 763,4 тыс. рублей, с автоматизированной — от 788,4 тыс. рублей.



«АвтоВАЗ» позиционирует Lada Vesta Exclusive как автомобиль, «созданный для требовательных клиентов». Так, например, для этой комплектации специально разработан цвет окраски «Карфаген» (бежевый металлик).



За основу Lada Vesta Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 литра и пакетом Multimedia. Автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа системой с навигацией, сообщили в пресс-службе концерна.