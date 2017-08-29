«АвтоВАЗ» открыл продажу «эксклюзивных» Lada Vesta

С 29 августа в салонах официальных дилеров «АвтоВАЗ» стартовала продажа машин Lada Vesta в новой комплектации Exclusive.
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Стоимость Lada Vesta Exclusive с механической коробкой передач начинается от 763,4 тыс. рублей, с автоматизированной — от 788,4 тыс. рублей.
«АвтоВАЗ» позиционирует Lada Vesta Exclusive как автомобиль, «созданный для требовательных клиентов». Так, например, для этой комплектации специально разработан цвет окраски «Карфаген» (бежевый металлик).
За основу Lada Vesta Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 литра и пакетом Multimedia. Автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа системой с навигацией, сообщили в пресс-службе концерна.
«АвтоВАЗ» позиционирует Lada Vesta Exclusive как автомобиль, «созданный для требовательных клиентов». Так, например, для этой комплектации специально разработан цвет окраски «Карфаген» (бежевый металлик).
За основу Lada Vesta Exclusive взята комплектация Luxe с мотором 1,8 литра и пакетом Multimedia. Автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа системой с навигацией, сообщили в пресс-службе концерна.
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