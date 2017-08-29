Автомойщик на угнанном у клиента Land Cruiser протаранил два десятка машин в Дагестане

Сотрудник одной из автомоек Дагестана за рулем Land Cruiser протаранил почти два десятка машин. Кто-то из клиентов, судя по всему, доверил персоналу ключи. Обошлось без жертв, но от самосуда лихача спасли лишь полицейские.

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То, как дорогой внедорожник на скорости, явно превышавшей допустимую, врезался в стоящие в пробке авто, запечатлели видеорегистраторы. В итоге смешались не только «Газели» и «Приоры», но и люксовые иномарки — Porsche и Toyota.



Всего растолкать удалось почти 20 машин. У многих повреждения не критические, но ремонт обойдется недешево. Те, кому повезло увернуться в последний момент, не скрывали своей радости.



Виновник аварии по имени Магомед уйти от ответственности даже не пытался. Его задержали сами автолюбители еще до приезда полиции. К счастью, стражи порядка успели вовремя: хозяева иномарок были настроены, мягко говоря, недружелюбно. Хотя некоторые отнеслись к нарушителю с жалостью. Тот перед заездом, судя по всему, выпил для смелости.



Позже выяснилось, что внедорожник стоимостью почти 6 миллионов рублей Магомед угнал с автомойки, на которой работает. Говорит, что решил прокатиться, хотя многие уверены: возвращать машину мойщик не собирался. Гонщик задержан и в отделении полиции ждет встречи с хозяином разбитого внедорожника.



Видео ДТП и комментарии очевидцев — в сюжете программы «ЧП».