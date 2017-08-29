В рамках нового специального проекта «Кино на грани» 3 сентября в эфире НТВ будет показан вестерн Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».
Действие картины разворачивается в начале 70-х годов XIX века в штате Вайоминг. Зима. Известный охотник за головами Джон Рут везет преступницу Дейзи Домер в город Ред-Рок на казнь через повешение. По дороге путники встречают двоих подозрительных незнакомцев: экс-военного мистера Уоррена, который больше похож на головореза, и нового шерифа Мэнникса.
Вскоре герои вынуждены укрыться от поднявшейся метели в полуразвалившейся придорожной забегаловке. Но вместо добродушной хозяйки Минни они встречают четверых мужчин еще более сомнительной наружности, чем они сами.
Фильм, анонсированный осенью 2013 года, изначально задумывался как продолжение предыдущей работы Тарантино «Джанго освобожденный». В 2014 году знаменитый режиссер отменил проект после того, как сценарий «Омерзительной восьмерки» был без его ведома опубликован в Интернете, однако позже он возобновил работу над фильмом.
В широкий прокат фильм «Омерзительная восьмерка» вышел 1 января 2016 года. Он был удостоен премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за музыку Эннио Морриконе.
В рамках проекта «Кино на грани» каждую неделю в воскресенье в 23:00 зрителям НТВ будут представлены самые резонансные фильмы со всего мира. Проект покажет телепремьеры как отечественных фильмов и сериалов, так и зарубежных картин. Слот «Кино на грани» — очередной шаг НТВ в сторону качественного, остросюжетного контента и привлечения новой аудитории.
«Омерзительная восьмерка» выйдет в эфир НТВ 3 сентября в 23:00.
Вскоре герои вынуждены укрыться от поднявшейся метели в полуразвалившейся придорожной забегаловке. Но вместо добродушной хозяйки Минни они встречают четверых мужчин еще более сомнительной наружности, чем они сами.
Фильм, анонсированный осенью 2013 года, изначально задумывался как продолжение предыдущей работы Тарантино «Джанго освобожденный». В 2014 году знаменитый режиссер отменил проект после того, как сценарий «Омерзительной восьмерки» был без его ведома опубликован в Интернете, однако позже он возобновил работу над фильмом.
В широкий прокат фильм «Омерзительная восьмерка» вышел 1 января 2016 года. Он был удостоен премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за музыку Эннио Морриконе.
В рамках проекта «Кино на грани» каждую неделю в воскресенье в 23:00 зрителям НТВ будут представлены самые резонансные фильмы со всего мира. Проект покажет телепремьеры как отечественных фильмов и сериалов, так и зарубежных картин. Слот «Кино на грани» — очередной шаг НТВ в сторону качественного, остросюжетного контента и привлечения новой аудитории.
«Омерзительная восьмерка» выйдет в эфир НТВ 3 сентября в 23:00.
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