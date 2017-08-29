Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 15:26
    Родители девочки-инвалида не могут оплатить ее лечение из-за заблокированного приставами счета. болезни, дети и подростки, Нижегородская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодители девочки-инвалида не могут оплатить ее лечение из-за заблокированного приставами счета

    Родители девочки-инвалида не могут оплатить ее лечение из-за заблокированного приставами счета

    комментировать
    Родители <nobr>девочки-инвалида</nobr> не могут оплатить ее лечение <nobr>из-за</nobr> заблокированного приставами счета

    Родители девочки-инвалида не могут оплатить ее лечение из-за заблокированного приставами счета

    Родители <nobr>девочки-инвалида</nobr> не могут оплатить ее лечение <nobr>из-за</nobr> заблокированного приставами счета

      Родители девочки-инвалида из Нижегородской области потеряли все свои средства, которые предназначались на лечение ребенка. Деньги, необходимые на жизненно важные препараты, списали приставы в счет долга.

      Вместо того чтобы заниматься здоровьем маленькой Кати с гидроцефалией головного мозга, ее родители вынуждены бороться с формализмом и доказывать судебным приставам абсурдность ситуации. Сотрудники ведомства арестовали единственный расчетный счет матери, на который поступало, в том числе, детское пособие по инвалидности.

      Родители больного ребенка признались: теперь не хватает денег не только на лекарства, приходится экономить даже на еде. Долг в 15 тысяч рублей образовался за неоплаченные услуги ЖКХ. То, что несколько месяцев они действительно игнорировали квитанции за электричество, воду и капитальный ремонт дома, Игорь Белый не отрицает. Но говорит, что понять их с супругой можно: когда на весах жизнь ребенка и блага цивилизации, выбор очевиден. Каждая консультация у врача, каждый анализ и справка бьют по бюджету. А занимать деньги у друзей и знакомых уже просто неудобно.

      Игорь Белый: «Постоянно больницы, поездки к врачам. Бывает, приходится ездить на платный прием. Талон стоит 1000 рублей за пять минут приема. И приходится не по одному разу ездить».

      Простить им долг семья Белых не требует. Говорят: все вернули бы, но постепенно. А теперь им просто перекрыли кислород и лишили возможности бороться за жизнь долгожданной и единственной дочери. За три года Катя пережила столько мучений и страданий, что не каждый взрослый выдержит.

      В службе судебных приставов семье, которая оказалась в непростой ситуации, сочувствуют, но нарушить закон не могут. Есть долг — обязаны вернуть. А уж в силу каких личных обстоятельств он образовался, значения не имеет.

      Сейчас помочь родителям маленькой Кати пытаются сотрудники соцзащиты. В любом случае ребенок, тем более инвалид, не может оставаться без средств к существованию. Как только судебным приставам пришлют необходимые документы, со счета Белых будет снят арест и родители смогут покупать лекарства для Кати.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru