Родители девочки-инвалида не могут оплатить ее лечение из-за заблокированного приставами счета

Родители девочки-инвалида из Нижегородской области потеряли все свои средства, которые предназначались на лечение ребенка. Деньги, необходимые на жизненно важные препараты, списали приставы в счет долга.

Вместо того чтобы заниматься здоровьем маленькой Кати с гидроцефалией головного мозга, ее родители вынуждены бороться с формализмом и доказывать судебным приставам абсурдность ситуации. Сотрудники ведомства арестовали единственный расчетный счет матери, на который поступало, в том числе, детское пособие по инвалидности.



Родители больного ребенка признались: теперь не хватает денег не только на лекарства, приходится экономить даже на еде. Долг в 15 тысяч рублей образовался за неоплаченные услуги ЖКХ. То, что несколько месяцев они действительно игнорировали квитанции за электричество, воду и капитальный ремонт дома, Игорь Белый не отрицает. Но говорит, что понять их с супругой можно: когда на весах жизнь ребенка и блага цивилизации, выбор очевиден. Каждая консультация у врача, каждый анализ и справка бьют по бюджету. А занимать деньги у друзей и знакомых уже просто неудобно.



Игорь Белый: «Постоянно больницы, поездки к врачам. Бывает, приходится ездить на платный прием. Талон стоит 1000 рублей за пять минут приема. И приходится не по одному разу ездить».



Простить им долг семья Белых не требует. Говорят: все вернули бы, но постепенно. А теперь им просто перекрыли кислород и лишили возможности бороться за жизнь долгожданной и единственной дочери. За три года Катя пережила столько мучений и страданий, что не каждый взрослый выдержит.



В службе судебных приставов семье, которая оказалась в непростой ситуации, сочувствуют, но нарушить закон не могут. Есть долг — обязаны вернуть. А уж в силу каких личных обстоятельств он образовался, значения не имеет.



Сейчас помочь родителям маленькой Кати пытаются сотрудники соцзащиты. В любом случае ребенок, тем более инвалид, не может оставаться без средств к существованию. Как только судебным приставам пришлют необходимые документы, со счета Белых будет снят арест и родители смогут покупать лекарства для Кати.



Подробности — в видеоматериале.