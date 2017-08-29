Путину доложили о задержании подозреваемого в поджогах в Волгоградской области

Владимир Путин провел совещание с главой МЧС и руководителями регионов, в которых недавно справлялись с крупными пожарами.

Глава государства потребовал разобраться в причинах и определить размер компенсаций людям. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, основные спасательные работы уже завершены.



Владимир Пучков: «Распоряжение уже принято, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью».



Владимир Путин: «На что хочу обратить внимание: чтобы волокиты не было. Особенно связанной с оформлением документов, если они сгорели. Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. И не должно быть тех сбоев, с которыми мы столкнулись недавно, — требования оплаты справок и документов».



Главы областей доложили президенту, где сейчас размещены люди и как планируют восстанавливать жилье. На этой встрече руководитель Волгоградской области добавил, что один из подозреваемых в поджогах задержан и признал свою вину.



Полицейские региона накануне сообщили, что нашли двух юных предполагаемых поджигателей. Это подростки 15–17 лет. Они попали в объектив видеорегистратора автомобиля, проезжавшего по территории, где позже нашли несколько очагов возгорания.