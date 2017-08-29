Хакеры слили в Сеть интимные фото звезды «50 оттенков серого»

Актриса нашумевшей эротической ленты «50 оттенков серого» Дакота Джонсон впечатлила поклонников непостановочными кадрами из жизни. Звезда, как и множество ее коллег, пострадала от хакеров. Ее смартфон взломали и выложили снимки в Интернет. Откровенные сцены из жизни впечатлили зрителей сильнее, чем эпизоды нашумевшего фильма.

Нашумевшие «50 оттенков серого» показались куда более блеклыми по сравнению с содержимым телефона актрисы. Взломать хранилище участницы нестандартных игр в эротической ленте хакеры пытались с самой премьеры. Ведь известно, что во время откровенных сцен Дакота пила чай в гримерке, пока за нее работала дублерша. Так что оценить все нюансы без полутонов и одежды поклонники звезды смогли лишь теперь, с легкой руки киберпреступников.



На фото Дакота позирует с подругами у бассейна топлес. Затем следует более кулуарная часть девичника. С американской актрисой Эддисон Тимлин Дакота отправляется в ванную для гигиенических процедур. При этом обе не ленятся позировать неизвестному фотографу. Тот фиксирует каждый момент мыльной истории.



Видимо, решив прочувствовать на себе все, что пришлось сыграть ее дублерше, Джонсон сохранила фото с явными следами от ударов. Всем известно, что, несмотря на скандальность своей героини, Дакота — дочь актрисы Мелани Гриффит — скромная девушка. Ранее в скандалах замечена не была, никакого эпатажа. А после съемок в эротической картине ее жизнь, признается Джонсон, и вовсе изменилась.



Дакота Джонсон: «Мне нравилось путешествовать по всему миру. Но после фильма у меня появился дом, который лично мой, и я даже не могу в это поверить. Я имею в виду, что моя жизнь изменилась кардинально».



Пожалуй, только теперь всем поклонникам стало понятно, насколько изменилась жизнь актрисы: почему прекратились романы шатенки, почему в прошлое ушли и актеры, и музыканты. Оказалось, Дакота просто сменила круг интересов. Впрочем, поклонники не исключают, что Джонсон разочаровалась в мужчинах. Эта версия всем понравилась больше, чем то, что все романы Дакоты могли быть лишь игрой на публику.



Адвокат звезды уже потребовал у портала, который опубликовал снимки, удалить откровенные фото. Однако они уже успели разлететься по Сети. В ближайшее время актриса намерена обратиться в суд. А вот комментировать оттенки своей личной жизни она отказалась.



Подробности — в видеоматериале.