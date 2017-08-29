В Якутии почтили память пропавших на руднике «Мир» восьми горняков

В Якутии сегодня траур по пропавшим горнякам, поиски которых продолжались на затопленном руднике «Мир» три недели.
В городе Мирный у здания администрации рудника отслужили траурный молебен и простились с горняками. А в Якутске память погибших почтили председатель правительства Республики Саха и представители городской администрации. В руководстве региона решили установить в Якутске памятную стелу в честь погибших.
Рудник «Мир» затопило 4 августа. В шахту, где находился 151 человек, прорвалась вода. Эвакуировать удалось 142 человека. Еще одного шахтера спасатели вытащили на следующий день. Поиски оставшихся восьми горняков продолжались три недели. 26 августа спасательные работы были прекращены из-за риска дальнейшего обрушения затопленного рудника.
Рудник «Мир» затопило 4 августа. В шахту, где находился 151 человек, прорвалась вода. Эвакуировать удалось 142 человека. Еще одного шахтера спасатели вытащили на следующий день. Поиски оставшихся восьми горняков продолжались три недели. 26 августа спасательные работы были прекращены из-за риска дальнейшего обрушения затопленного рудника.
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