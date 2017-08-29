Последний полет парапланериста в Нижнем Новгороде сняли на видео

Парапланерист, разбившийся в парке Нижнего Новгорода, пренебрег техникой безопасности. К таким первоначальным выводам пришли эксперты.

Кадры последнего полета Альберта Кима внимательно изучают следователи. На записи видно, как двое парапланеристов пытаются зайти на посадку. У одного это не получается. Спортсмена буквально закручивает в воздухе. Спустя несколько секунд неуправляемого полета он скрылся за деревьями и рухнул с высоты более 50 метров в городском парке на глазах у десятков очевидцев. Второй мужчина — Валентин Барабаш — хоть и с трудом, но смог приземлиться. Люди сразу же бросились на помощь.



Приехавшие на место медики констатировали смерть Альберта Кима. Уже известно, что погода в тот день была нелетной. И спортсмены об этом прекрасно знали. Но почему-то пренебрегли правилами безопасности.



Что стало причиной трагедии, был ли согласован полет и кто занимался его организацией? В этих вопросах предстоит разобраться следователям. Сыщики допрашивают очевидцев.



Известно, что у Альберта Кима был опыт управления парапланом. Экстремальным спортом он занимался порядка трех лет. И, судя по любительским кадрам, рисковать своей жизнью ему приходилось не впервые.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Облицовой.



