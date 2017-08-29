ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 13:55

    Forbes Woman назвал 25 богатейших женщин России

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Сергей Гунеев
    Forbes Woman назвал 25 богатейших женщин России

    Forbes Woman назвал 25 богатейших женщин России

    Forbes Woman назвал 25 богатейших женщин России
  • Фото РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Forbes Woman опубликовал обновленный топ-25 богатейших женщин России. Общее состояние участниц рейтинга журнал оценил в 7,3 млрд долларов, что на 25% выше показателя прошлого года.

    Звание богатейшей гражданки России вновь сохранила за собой Елена Батурина. И это несмотря на то, что за год ее состояние сократилось на 100 млн долларов — до $1 млрд. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года супруга бывшего мэра Москвы занимает 90-ю строчку. При этом она является единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира (1940-е место).

    На втором месте рейтинга — Елена Рыболовлева, которая впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов.

    На третьей позиции с капиталом также в 600 миллионов долларов находится председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва.

    На четвертом месте — член совета директоров «Прогресс Капитала» Ольга Белявцева с состоянием в 450 миллионов долларов.

    Замыкает пятерку гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 420 миллионов долларов.

    Как отмечает Forbes Woman, в 2016 году многие дебютантки рейтинга оказались в списке богатейших женщин России благодаря разводам с состоятельными супругами, в то время как нынешние новички — члены семей или ближайшего окружения участников списка Forbes.

    В этом году впервые в топ-25 вошли жена бывшего губернатора Тульской области Ольга Груздева, дочь миллиардера Геннадия Тимченко и невестка гендиректора «Совкомфлота» Ксения Франк, вдова основателя Промышленно-металлургического холдинга Галина Зубицкая, супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова, жена главы Татарстана Гульсина Минниханова и одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко.

    Ранее в текущем году Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц и самых состоятельных жен чиновников.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru