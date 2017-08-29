Forbes Woman назвал 25 богатейших женщин России

Forbes Woman опубликовал обновленный
топ-25 богатейших женщин России. Общее состояние участниц рейтинга журнал оценил в 7,3 млрд долларов, что на 25% выше показателя прошлого года.
Звание богатейшей гражданки России вновь сохранила за собой Елена Батурина. И это несмотря на то, что за год ее состояние сократилось на 100 млн долларов — до $1 млрд. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года супруга бывшего мэра Москвы занимает 90-ю строчку. При этом она является единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира (1940-е место).
На втором месте рейтинга — Елена Рыболовлева, которая впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов.
На третьей позиции с капиталом также в 600 миллионов долларов находится председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва.
На четвертом месте — член совета директоров «Прогресс Капитала» Ольга Белявцева с состоянием в 450 миллионов долларов.
Замыкает пятерку гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 420 миллионов долларов.
Как отмечает Forbes Woman, в 2016 году многие дебютантки рейтинга оказались в списке богатейших женщин России благодаря разводам с состоятельными супругами, в то время как нынешние новички — члены семей или ближайшего окружения участников списка Forbes.
В этом году впервые в топ-25 вошли жена бывшего губернатора Тульской области Ольга Груздева, дочь миллиардера Геннадия Тимченко и невестка гендиректора «Совкомфлота» Ксения Франк, вдова основателя Промышленно-металлургического холдинга Галина Зубицкая, супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова, жена главы Татарстана Гульсина Минниханова и одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко.
Ранее в текущем году Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц и самых состоятельных жен чиновников.
На втором месте рейтинга — Елена Рыболовлева, которая впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов.
На третьей позиции с капиталом также в 600 миллионов долларов находится председатель совета директоров группы S7 Наталия Филёва.
На четвертом месте — член совета директоров «Прогресс Капитала» Ольга Белявцева с состоянием в 450 миллионов долларов.
Замыкает пятерку гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 420 миллионов долларов.
Как отмечает Forbes Woman, в 2016 году многие дебютантки рейтинга оказались в списке богатейших женщин России благодаря разводам с состоятельными супругами, в то время как нынешние новички — члены семей или ближайшего окружения участников списка Forbes.
В этом году впервые в топ-25 вошли жена бывшего губернатора Тульской области Ольга Груздева, дочь миллиардера Геннадия Тимченко и невестка гендиректора «Совкомфлота» Ксения Франк, вдова основателя Промышленно-металлургического холдинга Галина Зубицкая, супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова, жена главы Татарстана Гульсина Минниханова и одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко.
Ранее в текущем году Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц и самых состоятельных жен чиновников.
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