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  • 29.08, 13:55

    Меркель заявила об отсутствии повода для снятия санкций с России

    2 комментария

    Меркель заявила об отсутствии повода для снятия санкций с России

    Меркель заявила об отсутствии повода для снятия санкций с России

    Снятие санкций с России пошло бы на пользу как РФ, так и Германии, но для их отмены нужно выполнить ряд условий, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

    Меркель подчеркнула, что европейские санкции против России могут быть сняты лишь после того, как Киев вернет контроль над Донбассом.

    Ангела Меркель: «Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией».

    По словам Меркель, если согласованное недавно перемирие в Донбассе будет устойчивым, «на этой базе можно будет принимать дальнейшие политические решения».

    Ангела Меркель: «Если мы сможем выполнить минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции».

    Канцлер пообещала продолжать прикладывать усилия для реализации пакета минских соглашений по урегулированию в Донбассе при участии США.

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