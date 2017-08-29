Меркель заявила об отсутствии повода для снятия санкций с России

Снятие санкций с России пошло бы на пользу как РФ, так и Германии, но для их отмены нужно выполнить ряд условий, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной
пресс-конференции.
Меркель подчеркнула, что европейские санкции против России могут быть сняты лишь после того, как Киев вернет контроль над Донбассом.
Ангела Меркель: «Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией».
По словам Меркель, если согласованное недавно перемирие в Донбассе будет устойчивым, «на этой базе можно будет принимать дальнейшие политические решения».
Ангела Меркель: «Если мы сможем выполнить минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции».
Канцлер пообещала продолжать прикладывать усилия для реализации пакета минских соглашений по урегулированию в Донбассе при участии США.
Ангела Меркель: «Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией».
По словам Меркель, если согласованное недавно перемирие в Донбассе будет устойчивым, «на этой базе можно будет принимать дальнейшие политические решения».
Ангела Меркель: «Если мы сможем выполнить минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции».
Канцлер пообещала продолжать прикладывать усилия для реализации пакета минских соглашений по урегулированию в Донбассе при участии США.
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