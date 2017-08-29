Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

В Иркутске водитель ударил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Мужчина не поленился, вышел из авто и решил преподать ей урок.

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нападения

Инцидент попал в объектив регистратора. Видно, что пенсионерка действительно шла не по зебре. Она попыталась объясниться, но шофер не стал слушать женщину. В какой-то момент он ударил ее по лицу. Вычислить мужчину удалось по госномеру. В полицейском участке Игорь Зайцев заявил, что не смог удержаться, когда пенсионерка оскорбила его.



Игорь Зайцев: «Я говорю: бабушка, ты не права. Она сказала: проклинаю тебя и твоих детей. И плюнула».



Теперь Зайцеву грозит административное наказание. Известно, что извиняться перед пожилой женщиной он не намерен.