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  • 29.08, 15:26
    Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Иркутск, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

    Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

    1 комментарий
    Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

    Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

    Иркутский водитель ударил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

      В Иркутске водитель ударил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Мужчина не поленился, вышел из авто и решил преподать ей урок.

      Инцидент попал в объектив регистратора. Видно, что пенсионерка действительно шла не по зебре. Она попыталась объясниться, но шофер не стал слушать женщину. В какой-то момент он ударил ее по лицу. Вычислить мужчину удалось по госномеру. В полицейском участке Игорь Зайцев заявил, что не смог удержаться, когда пенсионерка оскорбила его.

      Игорь Зайцев: «Я говорю: бабушка, ты не права. Она сказала: проклинаю тебя и твоих детей. И плюнула».

      Теперь Зайцеву грозит административное наказание. Известно, что извиняться перед пожилой женщиной он не намерен.

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