Полиция задержала в Подмосковье и Хабаровске администраторов «групп смерти»

В Подмосковье задержан администратор «группы смерти», склонявший людей к суициду. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По словам Ирины Волк, подозреваемый создал «группу смерти» в январе этого года. Он придумывал для подписчиков специальные задания с целью оказать на них «психологическое воздействие». Волк уточнила, что задержанного 21-летнего жителя Московской области подозревают в «покушении на доведение до самоубийства».
Ирина Волк: «Подозреваемый был задержан сотрудниками МВД России. По месту его жительства полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками».
Администратор «группы смерти» отправлен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Склонение к совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», передает «Интерфакс».
ТАСС со своей стороны сообщает, что аналогичное задержание администратора «группы смерти» было произведено и в Хабаровске.
В середине августа свое отношение к так называемым группам смерти выразил Владимир Путин. Это произошло на встрече президента с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Глава государства высказал мнение, что организаторы подобных сообществ ничем не отличаются от убийц. В июле президент подписал закон об ужесточении ответственности за доведение, склонение или содействие суициду.
Ирина Волк: «Подозреваемый был задержан сотрудниками МВД России. По месту его жительства полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками».
Администратор «группы смерти» отправлен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Склонение к совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», передает «Интерфакс».
ТАСС со своей стороны сообщает, что аналогичное задержание администратора «группы смерти» было произведено и в Хабаровске.
В середине августа свое отношение к так называемым группам смерти выразил Владимир Путин. Это произошло на встрече президента с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Глава государства высказал мнение, что организаторы подобных сообществ ничем не отличаются от убийц. В июле президент подписал закон об ужесточении ответственности за доведение, склонение или содействие суициду.
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