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    Якутск
  • 29.08, 13:55

    Третий борт с туристами обанкротившейся Ted Travel прибыл в Москву

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    Третий борт с туристами обанкротившейся Ted Travel прибыл в Москву

    Третий борт с туристами обанкротившейся Ted Travel прибыл в Москву

    Третий борт авиакомпании «Якутия» со 170 российскими туристами туроператора Ted Travel прибыл из Антальи в Москву.

    О прибытии туристов из Турции РИА Новости сообщила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

    Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации «Турпомощь», от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4000 человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции, еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

    Следующий, четвертый рейс авиакомпании «Якутия» запланирован на 1:20 по местному времени 30 августа. После выполнения всех четырех запланированных рейсов авиакомпании «Якутия» в Турции останется порядка 50 человек, которые будут вывезены до 12 сентября рейсами других авиакомпаний.

    смотреть«Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel
    «Все на нервах»: в Москву из Турции вернулись первые клиенты обанкротившейся Ted Travel
    При этом вернуться в РФ рейсом 30 августа могут туристы, чей обратный вылет намечен на более поздние даты. Чтобы воспользоваться этой возможностью, желающие должны оперативно направить обращение в ассоциацию «Турпомощь» о перебронировании билетов.

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