Журналистка в прямом эфире спасла жизнь тонущему дальнобойщику

Телеведущая техасского телеканала KHOU 11 Бренди Смит помогла дальнобойщику, оказавшемуся в опасности
из-за урагана «Харви».
Инцидент произошел во время прямого эфира. Журналистка заметила, что в кабине фуры, уходящей под воду, оказался заблокирован человек. Она остановила проезжающий мимо автомобиль правоохранителей и попросила о помощи. Видеозапись эфира, опубликованная в Twitter, собрала почти 30 тысяч лайков.
По данным американских СМИ, спасатели подплыли к фуре на лодке, помогли водителю выбраться, а затем эвакуировали его в безопасное место.
Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Основной удар пришелся на город Хьюстон. Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. В настоящее время «Харви» бушует в Луизиане.
Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver’s life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB— Hayley Jones (@meetmissjoness) 27 августа 2017 г.
По данным американских СМИ, спасатели подплыли к фуре на лодке, помогли водителю выбраться, а затем эвакуировали его в безопасное место.
Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Основной удар пришелся на город Хьюстон. Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. В настоящее время «Харви» бушует в Луизиане.
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