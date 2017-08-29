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  • 29.08, 12:24

    Журналистка в прямом эфире спасла жизнь тонущему дальнобойщику

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    Журналистка в прямом эфире спасла жизнь тонущему дальнобойщику

    Журналистка в прямом эфире спасла жизнь тонущему дальнобойщику

    Журналистка в прямом эфире спасла жизнь тонущему дальнобойщику

    Телеведущая техасского телеканала KHOU 11 Бренди Смит помогла дальнобойщику, оказавшемуся в опасности из-за урагана «Харви».

    Инцидент произошел во время прямого эфира. Журналистка заметила, что в кабине фуры, уходящей под воду, оказался заблокирован человек. Она остановила проезжающий мимо автомобиль правоохранителей и попросила о помощи. Видеозапись эфира, опубликованная в Twitter, собрала почти 30 тысяч лайков.




    По данным американских СМИ, спасатели подплыли к фуре на лодке, помогли водителю выбраться, а затем эвакуировали его в безопасное место.

    Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Основной удар пришелся на город Хьюстон. Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. В настоящее время «Харви» бушует в Луизиане.

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