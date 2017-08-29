К осиротевшему в США Даниэлю Морозову не пускают родственников из России

В США из России готовятся вылететь бабушка и тетя Даниэля Морозова, который после смерти родителей оказался в настоящей Санта-Барбаре . Власти этого города взяли девятилетнего ребенка под опеку и не позволяют ему видеться с родными. Дядя Даниэля уже несколько дней находится в Штатах и добивается встречи. Но все просьбы и обращения, в том числе консульства России, встречают жесткий отпор.

Соединённые Штаты считают случившееся своим внутренним делом. Хотя осиротевший мальчик имеет как российское, так и американское гражданство. Российский и американский паспорта были и у родителей Даниэля.



Максим Гончаров, пресс-атташе Генконсульства России в Сан-Франциско: «В настоящее время американские власти сообщили нам, что мальчик находится под защитой органов опеки города Санта-Барбара. Из-за пережитой травмы контакты с ним ограничены, доступа к нему пока нет».



Отца Даниэля, Константина, при задержании застрелили полицейские. Его подозревают в убийстве жены — Натальи. Ребенок стал свидетелем смерти как минимум одного родителя.



Американская сторона считает любую встречу мальчика с кем бы то ни было неуместной. Родному дяде Даниэля Андрею Морозову, который уже несколько дней находится в США, лишь по телефону удалось пообщаться с социальным работником, который встречался с племянником после трагического инцидента.



Андрей Морозов уверяет, что поддерживал теплые отношения с девятилетним племянником и после отъезда семьи брата в Америку и сейчас хотел бы усыновить мальчика. Приехать в США собираются и родственники со стороны матери — тетя и бабушка Даниэля, тоже тесно общавшиеся с ребенком. Наконец, о желании стать опекуном заявил и гражданский супруг погибшей женщины.



Пока до конца не ясно, состоится ли встреча ребенка с родственниками, хотя поиск таковых был инициирован сразу после того, как стало известно о гибели обоих родителей. Неизвестно и желание самого мальчика — где бы он хотел жить дальше. Решение о дальнейшей судьбе Даниэля будет принимать американский суд.