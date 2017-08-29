«Яндекс» объяснил исчезновение Сахалина со своих карт

Сегодня СМИ заметили исчезновение острова Сахалин на «Яндекс.Картах».
Журналисты связали эту «пропажу» с очередным запуском ракеты КНДР.
Представители «Яндекса» объяснили исчезновение острова техническим сбоем в работе сервиса. В интернет-компании пообещали, что «скоро Сахалин вернется в „Яндекс.Карты“», сообщает сайт Газеты.Ru.
Представитель компании «Яндекс»: «Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса. „Яндекс.Карты“ обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов».
Ранее сообщалось, что при открытии сервиса остров пропадал при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появлялся при дальнейшем приближении.
Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок не было. Проблема была замечена около 2:00 мск в ночь на вторник.
На «пропажу» Сахалина молниеносно отреагировали пользователи соцсетей. Посыпался шквал многочисленных шуток в Twitter.
Представители «Яндекса» объяснили исчезновение острова техническим сбоем в работе сервиса. В интернет-компании пообещали, что «скоро Сахалин вернется в „Яндекс.Карты“», сообщает сайт Газеты.Ru.
Представитель компании «Яндекс»: «Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса. „Яндекс.Карты“ обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов».
Ранее сообщалось, что при открытии сервиса остров пропадал при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появлялся при дальнейшем приближении.
Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок не было. Проблема была замечена около 2:00 мск в ночь на вторник.
На «пропажу» Сахалина молниеносно отреагировали пользователи соцсетей. Посыпался шквал многочисленных шуток в Twitter.
Алё Вы где? #Сахалин pic.twitter.com/kuxuBtl4t2— Alexandrtere (@Alexandrtere) 29 августа 2017 г.
#Яндекс потерял #Сахалин!— AlexM3X1C0 (@AlxNadt) 29 августа 2017 г.
А, нет, все норм! Тока надо приблизить карту. Слишком маленький остров у нас! pic.twitter.com/3wQM0o5G77
#Началось @yandex согласно секретному соглашению передал #Сахалин Японии https://t.co/lnl37on2TK— Полиция Скорби (@needmoresorrow) 29 августа 2017 г.
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