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  • 29.08, 10:53

    «Яндекс» объяснил исчезновение Сахалина со своих карт

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    «Яндекс» объяснил исчезновение Сахалина со своих карт

    «Яндекс» объяснил исчезновение Сахалина со своих карт

    Сегодня СМИ заметили исчезновение острова Сахалин на «Яндекс.Картах».

    Журналисты связали эту «пропажу» с очередным запуском ракеты КНДР.

    Представители «Яндекса» объяснили исчезновение острова техническим сбоем в работе сервиса. В интернет-компании пообещали, что «скоро Сахалин вернется в „Яндекс.Карты“», сообщает сайт Газеты.Ru.

    Представитель компании «Яндекс»: «Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса. „Яндекс.Карты“ обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов».

    Ранее сообщалось, что при открытии сервиса остров пропадал при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появлялся при дальнейшем приближении.

    Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок не было. Проблема была замечена около 2:00 мск в ночь на вторник.

    На «пропажу» Сахалина молниеносно отреагировали пользователи соцсетей. Посыпался шквал многочисленных шуток в Twitter.








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