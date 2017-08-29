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  • 29.08, 07:51
    Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

    Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

    1 комментарий
    Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

    Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

    Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

      Дональд Трамп дал совместную пресс-конференцию с лидером Финляндии. Не обошлось без традиционных вопросов про Россию. Американский президент в очередной раз выразил надежду на то, что отношения Москвы и Вашингтона наладятся.

      Дональд Трамп, президент США: «Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения.

      Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет. Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим. Это было бы хорошо для всех».

      Журналисты спросили Трампа, считает ли он Россию угрозой. Но президент США от прямого ответа ушел, сказав, что рассматривает много стран в качестве угрозы безопасности. Президент Финляндии в свою очередь заявил, что необходимо расширять диалог между Россией и НАТО.

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