Трамп ушел от ответа на вопрос о российской угрозе

Дональд Трамп дал совместную пресс-конференцию с лидером Финляндии. Не обошлось без традиционных вопросов про Россию. Американский президент в очередной раз выразил надежду на то, что отношения Москвы и Вашингтона наладятся.

Дональд Трамп, президент США: «Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения.



Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет. Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим. Это было бы хорошо для всех».



Журналисты спросили Трампа, считает ли он Россию угрозой. Но президент США от прямого ответа ушел, сказав, что рассматривает много стран в качестве угрозы безопасности. Президент Финляндии в свою очередь заявил, что необходимо расширять диалог между Россией и НАТО.