Санкции или война с Россией: посол Теффт рассказал о выборе Обамы

Санкции США в отношении России были введены как альтернатива военным действиям, рассказал американский посол Джон Теффт.

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Джон Теффт, посол США в РФ: «Администрации Обамы был представлен выбор — хотите ли вы вести войну с Россией. Никто не хотел этого, и Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было расценено как нарушение международного права, и для этого были введены санкции».



Об этом он заявил в эфире «Эха Москвы». Отвечая на вопрос об эффективности санкций, посол отметил, что и президент Путин, и другие представители руководства страны признавали влияние ограничительных мер на экономику России.



Теффт считает, что ответ на этот вопрос «где-то посередине», так как санкции — это «тупой инструмент».







