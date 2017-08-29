Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 06:19

    Санкции или война с Россией: посол Теффт рассказал о выборе Обамы

    1 комментарий
    • Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
    Санкции или война с Россией: посол Теффт рассказал о выборе Обамы

    Санкции или война с Россией: посол Теффт рассказал о выборе Обамы

    Санкции или война с Россией: посол Теффт рассказал о выборе Обамы
  • Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

    • Санкции США в отношении России были введены как альтернатива военным действиям, рассказал американский посол Джон Теффт.

    Джон Теффт, посол США в РФ: «Администрации Обамы был представлен выбор — хотите ли вы вести войну с Россией. Никто не хотел этого, и Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было расценено как нарушение международного права, и для этого были введены санкции».

    Об этом он заявил в эфире «Эха Москвы». Отвечая на вопрос об эффективности санкций, посол отметил, что и президент Путин, и другие представители руководства страны признавали влияние ограничительных мер на экономику России.

    Теффт считает, что ответ на этот вопрос «где-то посередине», так как санкции — это «тупой инструмент».



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru