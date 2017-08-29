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  • 29.08, 04:48

    В Техасе произошла утечка опасного химического вещества

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    В Техасе произошла утечка опасного химического вещества

    В Техасе произошла утечка опасного химического вещества

    Утечка потенциально опасного химического вещества зафиксирована на юго-востоке штата Техас, переживающего атаку урагана «Харви».

    Утечка произошла из трубопровода в районе города Ла-Порт в 40 км от Хьюстона. Местных жителей попросили не выходить на улицу и отключить кондиционеры и вентиляцию, сообщает ТАСС.

    Работы по устранению утечки ведутся. ЧП связывают с разгулом урагана «Харви», который называют самым мощным в США со времен «Катрины».

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