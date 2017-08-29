Травмы, анорексия или начало политической карьеры? Куда и почему уходит звездная фигуристка Юлия Липницкая?
Прославленный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Юлии Липницкой о завершении спортивной карьеры.
Татьяна Тарасова: «У каждого свой путь. Мы можем только сожалеть. Но я надеюсь, мы ее еще увидим, потому что она очень сильный, очень интересный , необычный человек. Может, она будет учиться или она пойдет в любое шоу, в которое ей позволяют пойти ее данные. Потому что данные у нее абсолютные: у нее колоссальная растяжка, никто никогда не забудет ее вращений.
Она восстановит свои прыжки, безусловно, и она будет украшением любого шоу, потому что это тот человек, на которого покупают билеты и на которого идет публика. Поэтому ничего в этом катастрофического я, например, не вижу».
Олимпийская чемпионка покидает большой спорт в 19 лет. После Сочи-2014 все были уверены — карьера Юли только начинается. Но уже в следующем сезоне у фигуристки начались проблемы: неудачные катания, падения, травмы. Кроме того, фанаты заметили, что на фото и видео хрупкая девушка выглядела заметно располневшей. Как рассказала мама спортсменки, Липницкой пришлось лечиться еще и от анорексии.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Татьяна Тарасова: «У каждого свой путь. Мы можем только сожалеть. Но я надеюсь, мы ее еще увидим, потому что она очень сильный, очень интересный , необычный человек. Может, она будет учиться или она пойдет в любое шоу, в которое ей позволяют пойти ее данные. Потому что данные у нее абсолютные: у нее колоссальная растяжка, никто никогда не забудет ее вращений.
Она восстановит свои прыжки, безусловно, и она будет украшением любого шоу, потому что это тот человек, на которого покупают билеты и на которого идет публика. Поэтому ничего в этом катастрофического я, например, не вижу».
Олимпийская чемпионка покидает большой спорт в 19 лет. После Сочи-2014 все были уверены — карьера Юли только начинается. Но уже в следующем сезоне у фигуристки начались проблемы: неудачные катания, падения, травмы. Кроме того, фанаты заметили, что на фото и видео хрупкая девушка выглядела заметно располневшей. Как рассказала мама спортсменки, Липницкой пришлось лечиться еще и от анорексии.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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