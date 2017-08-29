Около 150 человек задержаны на карнавале в Лондоне

Полиция Лондона задержала 149 человек во второй день карибского карнавала, проходившего в районе
Ноттинг-Хилл.
Треть задержанных совершила преступления, связанные с наркотиками, еще 15 человек разгуливали с ножами, 17 препроводили в полицию за нарушение общественного порядка. В воскресенье, в первый день карнавала, полиция задержала 122 человека, передает РИА Новости.
Кроме того, на карнавале во второй день при атаках с использованием неизвестных жидкостей пострадали три человека, еще несколько сотен обратились к врачам по другим причинам. В первый день медпомощь была оказана 422 гостям праздника. Большинство случаев связаны с чрезмерным употреблением алкоголя на жаре — карнавал проходил при температуре +30 градусов.
После карнавала в районе Ноттинг-Хилл осталось около 300 тонн мусора, убирать его будут всю ночь.
В этом году карибский карнавал посетили свыше миллиона человек. Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения.
Кроме того, на карнавале во второй день при атаках с использованием неизвестных жидкостей пострадали три человека, еще несколько сотен обратились к врачам по другим причинам. В первый день медпомощь была оказана 422 гостям праздника. Большинство случаев связаны с чрезмерным употреблением алкоголя на жаре — карнавал проходил при температуре +30 градусов.
Hundreds of panicking Notting Hill Carnival revellers flee in terror from ’acid attack’ https://t.co/MEYyn4RsZN— Daily Mail U. K. (@DailyMailUK) 28 августа 2017 г.
После карнавала в районе Ноттинг-Хилл осталось около 300 тонн мусора, убирать его будут всю ночь.
В этом году карибский карнавал посетили свыше миллиона человек. Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения.
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