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  • 29.08, 01:48

    Около 150 человек задержаны на карнавале в Лондоне

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    Около 150 человек задержаны на карнавале в Лондоне

    Около 150 человек задержаны на карнавале в Лондоне

    Около 150 человек задержаны на карнавале в Лондоне
  • Фото Associated Press © 2017, Tim Ireland

    • Полиция Лондона задержала 149 человек во второй день карибского карнавала, проходившего в районе Ноттинг-Хилл.

    Треть задержанных совершила преступления, связанные с наркотиками, еще 15 человек разгуливали с ножами, 17 препроводили в полицию за нарушение общественного порядка. В воскресенье, в первый день карнавала, полиция задержала 122 человека, передает РИА Новости.

    Кроме того, на карнавале во второй день при атаках с использованием неизвестных жидкостей пострадали три человека, еще несколько сотен обратились к врачам по другим причинам. В первый день медпомощь была оказана 422 гостям праздника. Большинство случаев связаны с чрезмерным употреблением алкоголя на жаре — карнавал проходил при температуре +30 градусов.


    После карнавала в районе Ноттинг-Хилл осталось около 300 тонн мусора, убирать его будут всю ночь.

    В этом году карибский карнавал посетили свыше миллиона человек. Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения.

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