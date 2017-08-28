Волейболисты сборной России обыграли испанцев в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы и вышли в четвертьфинал.
Матч группы C завершился со счетом 3:0 (25:19, 25:13, 25:23) в пользу россиян. Лучшим игроком встречи признан россиянин Максим Михайлов, набравший 18 очков, передает РИА Новости.
Российская команда выиграла все матчи в группе. Наша сборная вышла в ¼ финала ЧЕ в Польше с первого места.
Российская команда выиграла все матчи в группе. Наша сборная вышла в ¼ финала ЧЕ в Польше с первого места.
Комментарии