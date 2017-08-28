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  • 29.08, 00:18

    Российские волейболисты вышли в ¼ финала ЧЕ

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    Российские волейболисты вышли в ¼ финала ЧЕ

    Российские волейболисты вышли в ¼ финала ЧЕ

    Волейболисты сборной России обыграли испанцев в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы и вышли в четвертьфинал.

    Матч группы C завершился со счетом 3:0 (25:19, 25:13, 25:23) в пользу россиян. Лучшим игроком встречи признан россиянин Максим Михайлов, набравший 18 очков, передает РИА Новости.

    Российская команда выиграла все матчи в группе. Наша сборная вышла в ¼ финала ЧЕ в Польше с первого места.

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