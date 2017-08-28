Хоккеисту Зарипову разрешили играть в НХЛ

Российский хоккеист Данис Зарипов, отстраненный IIHF
из-за положительной допинг-пробы, сообщил, что получил разрешение выступать в НХЛ.
Слова Зарипова в своем Twitter приводит его агент Ден Мильштейн.
Из заявления: «Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность».
Нападающий казанского «Ак Барса» отстранен на 2 года дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона — 2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». Зарипов заявил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Из заявления: «Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность».
Official statement from Danis Zaripov. pic.twitter.com/YsEFSZ5USU— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 28 августа 2017 г.
Нападающий казанского «Ак Барса» отстранен на 2 года дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона — 2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». Зарипов заявил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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