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  • 29.08, 00:18

    Хоккеисту Зарипову разрешили играть в НХЛ

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    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    Хоккеисту Зарипову разрешили играть в НХЛ

    Хоккеисту Зарипову разрешили играть в НХЛ

    Хоккеисту Зарипову разрешили играть в НХЛ
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Российский хоккеист Данис Зарипов, отстраненный IIHF из-за положительной допинг-пробы, сообщил, что получил разрешение выступать в НХЛ.

    Слова Зарипова в своем Twitter приводит его агент Ден Мильштейн.

    Из заявления: «Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность».


    Нападающий казанского «Ак Барса» отстранен на 2 года дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона — 2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». Зарипов заявил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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