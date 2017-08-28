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  • 28.08, 22:46

    Строители начали подъем арки Крымского моста на опоры

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    Строители начали подъем арки Крымского моста на опоры

    Строители начали подъем арки Крымского моста на опоры

    Строители начали подъем арки Крымского моста на опоры

    Строители Крымского моста приступили к установке железнодорожной арки весом 6 тысяч тонн на фарватерные опоры.

    Как сообщает информационный центр проекта «Крымский мост», сейчас конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами составляет около одного метра (и около 10 метров от воды).

    смотретьЖелезнодорожную арку Крымского моста подвели к опорам
    Железнодорожную арку Крымского моста подвели к опорам
    После того, как арочный пролет выдержат в таком положении на весу и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему объекта продолжится. Работы будут вестись всю ночь. К завершению операции арка окажется на высоте в 35 метров от поверхности воды, сообщает «Интерфакс».

    Подъему арки предшествовала многочасовая подготовительная работа. Морская операция по транспортировке арочного пролета от технологической площадки к фарватеру началась еще в воскресенье утром.


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