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  • 29.08, 00:18

    Число жертв урагана «Харви» достигло 8

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    Число жертв урагана «Харви» достигло 8

    Число жертв урагана «Харви» достигло 8

    Число жертв урагана «Харви» достигло 8
  • Фото Associated Press © 2017, Richard Carson

    • Число погибших из-за урагана «Харви» в США возросло до 8.

    Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета The Washington Post. Ранее сообщалось о пяти погибших.

    Число жертв может увеличиться. По неподтвержденной информации, 6 человек погибли в микроавтобусе, смытом волнами, передает РИА Новости.

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