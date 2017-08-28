Число жертв урагана «Харви» достигло 8

Число погибших
из-за урагана «Харви» в США возросло до 8.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета The Washington Post. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Число жертв может увеличиться. По неподтвержденной информации, 6 человек погибли в микроавтобусе, смытом волнами, передает РИА Новости.
Ураган «Харви» начал свое наступление в субботу, сильнее всего досталось Техасу. Города штата заливает сильными дождями. Ущерб от удара стихии оценивают в $40 млрд.
Число жертв может увеличиться. По неподтвержденной информации, 6 человек погибли в микроавтобусе, смытом волнами, передает РИА Новости.
Ураган «Харви» начал свое наступление в субботу, сильнее всего досталось Техасу. Города штата заливает сильными дождями. Ущерб от удара стихии оценивают в $40 млрд.
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