Россияне Донской и Александрова вышли во второй круг US Open

Сегодня в Нью-Йорке стартовал турнир Большого шлема US Open с призовым фондом $50,4 млн.

Во второй круг пробился россиянин Евгений Донской, который встречался с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером. Последний отказался продолжать борьбу во втором сете, уступая со счетом 6:7, 1:5.



Еще один россиянин Дмитрий Турсунов снялся с турнира в первом круге. Он отказался продолжать матч против британца Кэмерона Норри после второго сета при счете 6:7, 1:6.



В женской части турнира Наталья Вихлянцева проиграла американке Саше Викери со счетом 6:4, 4:6, 1:6. А вот Екатерина Александрова вышла во второй круг, взяв верх над немкой Анной Цаю — 6:2, 6:3.



Также сегодня на US Open стартуют Екатерина Макарова и Мария Шарапова.