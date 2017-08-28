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  • 28.08, 22:46

    Россияне Донской и Александрова вышли во второй круг US Open

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    Россияне Донской и Александрова вышли во второй круг US Open

    Россияне Донской и Александрова вышли во второй круг US Open

    Сегодня в Нью-Йорке стартовал турнир Большого шлема US Open с призовым фондом $50,4 млн.

    Во второй круг пробился россиянин Евгений Донской, который встречался с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером. Последний отказался продолжать борьбу во втором сете, уступая со счетом 6:7, 1:5.

    Еще один россиянин Дмитрий Турсунов снялся с турнира в первом круге. Он отказался продолжать матч против британца Кэмерона Норри после второго сета при счете 6:7, 1:6.

    В женской части турнира Наталья Вихлянцева проиграла американке Саше Викери со счетом 6:4, 4:6, 1:6. А вот Екатерина Александрова вышла во второй круг, взяв верх над немкой Анной Цаю — 6:2, 6:3.

    Также сегодня на US Open стартуют Екатерина Макарова и Мария Шарапова.

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