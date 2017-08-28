Одинокая обезьяна подружилась с цыпленком в израильском зоопарке

Макака по имени Нив, живущая в зоопарке израильского города
Рамат-Ган, не смогла найти себе пару среди сородичей. Вместе этого обезьяна подружилась с цыпленком из соседнего вольера.
В Сеть попали кадры, на которых Нив обнимает и гладит своего единственного приятеля, сообщает сайт Вести.Ru.
Сотрудники зоопарка заявили, что сначала опасались за безопасность цыпленка, который однажды забрел в вольер к обезьяне. Однако позже представители зверинца увидели, что макака начала заботиться о птице.
Представитель зоопарка: «Он начал прибегать к обезьяне за защитой, когда ему страшно. У цыпленка всегда есть возможность сбежать, однако он не уходит».
Цыпленка часто видели ночующим у обезьяны. Он заходит к Нив в угол, где она спит ночью, и выходит оттуда утром.
Сотрудники зоопарка заявили, что сначала опасались за безопасность цыпленка, который однажды забрел в вольер к обезьяне. Однако позже представители зверинца увидели, что макака начала заботиться о птице.
Представитель зоопарка: «Он начал прибегать к обезьяне за защитой, когда ему страшно. У цыпленка всегда есть возможность сбежать, однако он не уходит».
Цыпленка часто видели ночующим у обезьяны. Он заходит к Нив в угол, где она спит ночью, и выходит оттуда утром.
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