В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

Спасатели ликвидировали все очаги природных пожаров в Волгоградской области. Об этом сообщили в
пресс-службе МЧС России.
Из сообщения пресс-службы: «Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров».
В пресс-службе подчеркнули, что действующих пожаров на территории региона нет, передает РИА Новости.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В области в период борьбы с огнем эвакуировали детские лагеря и целые поселки. Огненной стихии противостояли около двух тысяч человек, были задействованы два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В общей сложности от огня удалось спасти почти 60 населенных пунктов.
В пресс-службе подчеркнули, что действующих пожаров на территории региона нет, передает РИА Новости.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В области в период борьбы с огнем эвакуировали детские лагеря и целые поселки. Огненной стихии противостояли около двух тысяч человек, были задействованы два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В общей сложности от огня удалось спасти почти 60 населенных пунктов.
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