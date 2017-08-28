Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 22:46

    В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

    комментировать

    В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

    В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

    Спасатели ликвидировали все очаги природных пожаров в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Из сообщения пресс-службы: «Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров».

    В пресс-службе подчеркнули, что действующих пожаров на территории региона нет, передает РИА Новости.

    смотретьПожары в Волгоградской области: ситуацию удалось взять под контроль
    Пожары в Волгоградской области: ситуацию удалось взять под контроль
    Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В области в период борьбы с огнем эвакуировали детские лагеря и целые поселки. Огненной стихии противостояли около двух тысяч человек, были задействованы два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В общей сложности от огня удалось спасти почти 60 населенных пунктов.

    Новости по теме

    Лесные и степные пожары в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru