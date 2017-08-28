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  • 28.08, 21:17

    У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

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    У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

    У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

    У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

    У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, девочку назвали Август.

    О рождении ребенка Цукерберг написал на странице в соцсети. Кроме того, родители опубликовали письмо для своей дочери.

    Из письма: «Дорогая Август, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь».

    Ранее 33-летний Цукерберг сообщил, что после рождения дочери возьмет два месяца декретного отпуска, один месяц сразу, а второй — в декабре. Он отметил, что руководство Facebook предоставляет родителям четыре месяца декретного отпуска.

    Цукерберг в 2012 году женился на Присцилле Чан, в декабре 2015 году они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.

    Опубликовано Mark Zuckerberg 28 августа 2017 г.

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