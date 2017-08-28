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  • 28.08, 21:17

    Таксист пырнул ножом другого водителя на востоке Москвы

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    Таксист пырнул ножом другого водителя на востоке Москвы

    Таксист пырнул ножом другого водителя на востоке Москвы

    Сотрудники Росгвардии задержали таксиста, которого подозревают в нападении с ножом на человека на востоке столицы.

    По данным Росгвардии, инцидент произошел приблизительно в 12:00 на Зелёном проспекте. В ходе внезапно возникшего конфликта таксист ударил ножом по руке другого водителя и скрылся с места происшествия. Вскоре подозреваемого задержали.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, задержанным оказался 23-летний уроженец Республики Ингушетия.

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