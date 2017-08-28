В ходе спецоперации в Хасавюрте уничтожены двое боевиков

В ходе спецоперации на окраине дагестанского Хасавюрта были ликвидированы двое боевиков, есть потери со стороны правоохранительных органов.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), боевики входили в так называемую хасавюртовскую банду, сейчас проводится их опознание, передает «Интерфакс».
Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка — от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников».
Как сообщалось ранее, в Дагестане идет спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. При этом ранее поступали данные об одном погибшем и одном раненом силовике.
Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка — от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников».
Как сообщалось ранее, в Дагестане идет спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. При этом ранее поступали данные об одном погибшем и одном раненом силовике.
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