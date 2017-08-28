Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 21:17

    В ходе спецоперации в Хасавюрте уничтожены двое боевиков

    комментировать

    В ходе спецоперации в Хасавюрте уничтожены двое боевиков

    В ходе спецоперации в Хасавюрте уничтожены двое боевиков

    В ходе спецоперации на окраине дагестанского Хасавюрта были ликвидированы двое боевиков, есть потери со стороны правоохранительных органов.

    Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), боевики входили в так называемую хасавюртовскую банду, сейчас проводится их опознание, передает «Интерфакс».

    Из сообщения НАК: «К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка — от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников».

    смотретьОдин силовик погиб и один ранен в перестрелке с бандитами в Хасавюрте
    Один силовик погиб и один ранен в перестрелке с бандитами в Хасавюрте
    Как сообщалось ранее, в Дагестане идет спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. При этом ранее поступали данные об одном погибшем и одном раненом силовике.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru