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  • 28.08, 21:17

    Москва встала в пробках из-за затяжного дождя

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    Москва встала в пробках <nobr>из-за</nobr> затяжного дождя

    Москва встала в пробках из-за затяжного дождя

    Москва встала в пробках <nobr>из-за</nobr> затяжного дождя

    На московских дорогах образовались многокилометровые пробки. Ситуацию осложняет дождь, который не прекращается больше суток.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность улиц оценивается в 8 баллов из 10.

    По данным департамента транспорта города, движение в обе стороны затруднено на северо-востоке и юге Садового кольца.




    Также загружены северо-восток и запад МКАД.




    В столичном метеобюро сообщили, что в понедельник в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. По данным синоптиков, дождь от небольшого до умеренного сохранится на территории столицы до утра следующего дня, в дневные часы осадки ослабеют, сообщает РИА Новости.

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