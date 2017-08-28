Москва встала в пробках из-за затяжного дождя

На московских дорогах образовались многокилометровые пробки. Ситуацию осложняет дождь, который не прекращается больше суток.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность улиц оценивается в 8 баллов из 10.
По данным департамента транспорта города, движение в обе стороны затруднено на северо-востоке и юге Садового кольца.
Также загружены северо-восток и запад МКАД.
В столичном метеобюро сообщили, что в понедельник в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. По данным синоптиков, дождь от небольшого до умеренного сохранится на территории столицы до утра следующего дня, в дневные часы осадки ослабеют, сообщает РИА Новости.
По данным департамента транспорта города, движение в обе стороны затруднено на северо-востоке и юге Садового кольца.
На севере, востоке и юге Садового кольца движение затруднено в обоих направлениях, на юго-западе — по внутренней стороне #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 28 августа 2017 г.
Также загружены северо-восток и запад МКАД.
Основные затруднения в движении в сторону Мособласти на вылет.магистр.вызваны низкой пропускной способностью за МКАД-м, пример Минское ш.— Московский транспорт (@DtRoad) 28 августа 2017 г.
В столичном метеобюро сообщили, что в понедельник в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. По данным синоптиков, дождь от небольшого до умеренного сохранится на территории столицы до утра следующего дня, в дневные часы осадки ослабеют, сообщает РИА Новости.
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