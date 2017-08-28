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  • 28.08, 21:17
    В США умерла 112-летняя любительница виски и пива. алкоголь, долгожители, смерть, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США умерла 112-летняя любительница виски и пива

    В США умерла 112-летняя любительница виски и пива

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    В США умерла <nobr>112-летняя</nobr> любительница виски и пива

    В США умерла 112-летняя любительница виски и пива

    В США умерла <nobr>112-летняя</nobr> любительница виски и пива

      В США скончалась старейшая любительница виски и пива Агнес Фентон. Прожила она 112 лет, последние 70 из которых ежедневно употребляла спиртное.

      Самое интересное, что пить женщина начала по рекомендации врачей, которые диагностировали у дамы доброкачественную опухоль. Болезнь впоследствии прошла, а вот алкогольная зависимость осталась.

      Незадолго до смерти родственники и друзья все же смогли уговорить женщину завязать с пагубной привычкой. Практически до последнего дня последовательница алкогольной диеты оставалась в здравом уме и, судя по фото в соцсетях, в приподнятом настроении.

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