В США умерла 112-летняя любительница виски и пива

В США скончалась старейшая любительница виски и пива Агнес Фентон. Прожила она 112 лет, последние 70 из которых ежедневно употребляла спиртное.

347 алкоголь

долгожители

смерть

США

Самое интересное, что пить женщина начала по рекомендации врачей, которые диагностировали у дамы доброкачественную опухоль. Болезнь впоследствии прошла, а вот алкогольная зависимость осталась.



Незадолго до смерти родственники и друзья все же смогли уговорить женщину завязать с пагубной привычкой. Практически до последнего дня последовательница алкогольной диеты оставалась в здравом уме и, судя по фото в соцсетях, в приподнятом настроении.