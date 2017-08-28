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  • 28.08, 21:17
    РПЦ отмечает 100-летний юбилей Поместного собора. история, патриарх, религия, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРПЦ отмечает 100-летний юбилей Поместного собора

    РПЦ отмечает 100-летний юбилей Поместного собора

    1 комментарий
    РПЦ отмечает <nobr>100-летний</nobr> юбилей Поместного собора

    РПЦ отмечает 100-летний юбилей Поместного собора

    РПЦ отмечает <nobr>100-летний</nobr> юбилей Поместного собора

      Сегодня Русская православная церковь отмечает одно из важнейших событий в своей истории: ровно 100 лет назад собрался Поместный собор, который изменил церковное управление.

      Было принято решение о восстановлении патриаршества после двухвекового перерыва. А митрополит Московский Тихон был избран всероссийским патриархом. Все эти изменения происходили в то время, когда до Октябрьской революции оставались считаные дни.

      Поместный собор Русской православной церкви открылся 15 августа (28-го по новому стилю), в день Успения Богородицы. Более 200 лет, с момента упразднения Петром I, на Руси не было института патриаршества. Да и вся церковная жизнь требовала перемен. Но предугадать развал страны члены Собора никак не могли.

      Рабочие заседания Поместного собора проходили в Лиховом переулке. В Петрограде большевики устроили переворот, но в Москве не до конца понимали масштабов надвигающейся катастрофы. Иерархи поняли все позже, когда большевики-безбожники сначала расстреляли Кремль, а потом и царскую семью.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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