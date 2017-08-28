Соседи выходящего из тюрьмы шоумена-педофила спешно продают дома за бесценок

Объявление о продаже сразу нескольких шикарных особняков в пригороде Лондона привлекло внимание многих потенциальных покупателей. Причем даже тех, кто о приобретении жилья и не задумывался. Уж слишком заманчивое предложение: шикарные дома почти за бесценок. Но в чем подвох?

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Избавиться от роскошной недвижимости фактически за бесценок владельцы сразу нескольких коттеджей решили, когда узнали, что домой из тюрьмы возвращается их сосед Ролф Харрис. Срок австралийский шоумен получил за растление детей, поэтому никому не хочется жить рядом с участником скандального судебного процесса. Клиентов, несмотря на привлекательные условия сделки, крайне мало.



В Великобритании Харрис был известен как певец, телеведущий, художник. За годы карьеры он был удостоен почетных наград. Славы, репутации и званий он лишился в 2014 году, когда суд признал его виновным в шести эпизодах растления детей в период с 1969 по 1986 год. Вину свою Харрис так и не признал. Его приговорили к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы. Но из тюрьмы арестант был освобожден досрочно за надлежащее поведение.



Оказавшись на свободе, впервые за всю свою жизнь Харрис не стал ничего комментировать. Письмо, адресованное жителям Лондона, зачитал адвокат.



Ролф Харрис: «Я рад, что этому пришел конец, но у меня нет ощущения победы, просто облегчение. Мне 87 лет, у меня и моей жены плохое здоровье, и мы просто хотим провести оставшееся нам время вместе. Я хотел бы поблагодарить своих адвокатов за помощь и мою команду за преданность делу».



Продавать свой дом и переезжать в угоду соседям Харрис не собирается. Кроме того, он уже заявил, что будет восстанавливать свое, как он сам уверяет, честное имя. Он намерен в очередной раз попытаться обжаловать предъявленные обвинения.