В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

Ростовские следователи в ближайшее время намерены побеседовать с тренером по плаванию, по вине которого, предположительно, пострадал двухмесячный ребенок. Родители уверены^ инструктор допустил грубые ошибки во время занятия и сломал их дочери ключицу.

Мать девочки Валерия Шевченко рассказала, что уже во время динамической гимнастики в воде, которую рекомендовал педиатр, что-то пошло не так. Но ее успокоили: все груднички капризничают на занятиях.



Валерия Шевченко: «Когда уходили домой, нас предупредили, что у детей бывает два вида реакций: после плавания они либо спят крепко, либо они очень возбуждены и плачут».



Только на третий день, когда плач перешел в затяжную истерику, родители бросились искать помощи у врачей. Осмотр подтвердил опасения.



Анна Борзяк, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Ростовской области: «Родители обратились в одно из медучреждений, где было установлено наличие у девочки перелома левой ключицы».



Сотрудники детского бассейна вину признавать не торопятся: мол, кто докажет, что травму ребенок получил во время плавания, а не дома?



Настасья Ламако, учредитель детского бассейна: «Тот факт, что между пробным занятием и обращением в травмпункт прошло три дня, дает основание усомниться, что эта травма была получена в процессе тренировки в нашем бассейне».



Директор бассейна — сама мать двоих детей. Уверяет, что возместит затраты на лечение пострадавшей девочки, если вину тренера признают, на 100%, а если нет — то половину.



Валерия Шевченко: «Предварительно 63 000 насчитали, это не видя ребенка. Какие еще затраты нас ждут, мы представить не можем».



Но не о деньгах волнуются родители: травма может повлиять на развитие малышки.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».