Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 19:45
    В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу. бассейны, дети и подростки, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

    В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

    комментировать
    В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

    В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

    В Ростовской области выясняют, кто сломал ключицу двухмесячному младенцу

      Ростовские следователи в ближайшее время намерены побеседовать с тренером по плаванию, по вине которого, предположительно, пострадал двухмесячный ребенок. Родители уверены^ инструктор допустил грубые ошибки во время занятия и сломал их дочери ключицу.

      Мать девочки Валерия Шевченко рассказала, что уже во время динамической гимнастики в воде, которую рекомендовал педиатр, что-то пошло не так. Но ее успокоили: все груднички капризничают на занятиях.

      Валерия Шевченко: «Когда уходили домой, нас предупредили, что у детей бывает два вида реакций: после плавания они либо спят крепко, либо они очень возбуждены и плачут».

      Только на третий день, когда плач перешел в затяжную истерику, родители бросились искать помощи у врачей. Осмотр подтвердил опасения.

      Анна Борзяк, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Ростовской области: «Родители обратились в одно из медучреждений, где было установлено наличие у девочки перелома левой ключицы».

      Сотрудники детского бассейна вину признавать не торопятся: мол, кто докажет, что травму ребенок получил во время плавания, а не дома?

      Настасья Ламако, учредитель детского бассейна: «Тот факт, что между пробным занятием и обращением в травмпункт прошло три дня, дает основание усомниться, что эта травма была получена в процессе тренировки в нашем бассейне».

      Директор бассейна — сама мать двоих детей. Уверяет, что возместит затраты на лечение пострадавшей девочки, если вину тренера признают, на 100%, а если нет — то половину.

      Валерия Шевченко: «Предварительно 63 000 насчитали, это не видя ребенка. Какие еще затраты нас ждут, мы представить не можем».

      Но не о деньгах волнуются родители: травма может повлиять на развитие малышки.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru