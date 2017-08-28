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  • 28.08, 18:15

    Тела более 150 убитых ИГ сирийцев найдены в реке Евфрат

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    Тела более 150 убитых ИГ сирийцев найдены в реке Евфрат

    Тела более 150 убитых ИГ сирийцев найдены в реке Евфрат

    Тела более 150 убитых ИГ сирийцев найдены в реке Евфрат
  • Фото Associated Press © 2017

    • В реке Евфрат в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор обнаружены десятки тел местных жителей. С женщинами и детьми хладнокровно расправились боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

    Все жертвы, с которыми расправились террористы, были убиты выстрелами в голову.

    Среди погибших — жители двух расположенных вблизи Дейр-эз-Зора деревень, в том числе женщины и дети, военнослужащие сирийских правительственных войск, поддерживающие их ополченцы, а также бойцы местных племен, сообщает ТАСС.

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