В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов

Немецкого медбрата, отбывающего пожизненное заключение за убийство двоих пациентов, заподозрили еще в 84 подобных случаях.

В официальном приговоре значились две смерти и два покушения. Об остальных случаях обвиняемый Нильс Хёгель рассказал на психиатрической экспертизе, а подобные признания, согласно законодательству Германии, не имеют юридической силы.



С 2003-го по 2005 год медбрат работал в клинике в городе Дельменхорст, недалеко от Бремена. И ему очень хотелось получить одобрение коллег, настолько, что он самостоятельно ставил пациентов на грань жизни и смерти. Он вводил им сильнодействующие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а после реанимировал их. В полиции говорят, что могут быть обнаружены новые жертвы медбрата.