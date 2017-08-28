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  • 28.08, 19:45
    В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов. медицина, полиция, убийства и покушения, ФРГ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов

    В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов

    1 комментарий
    • Медбрат, 16:00
    В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов

    В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов

    В Германии осужденный санитар признался в убийстве 84 пациентов
    • Медбрат, 16:00

      • Немецкого медбрата, отбывающего пожизненное заключение за убийство двоих пациентов, заподозрили еще в 84 подобных случаях.

      В официальном приговоре значились две смерти и два покушения. Об остальных случаях обвиняемый Нильс Хёгель рассказал на психиатрической экспертизе, а подобные признания, согласно законодательству Германии, не имеют юридической силы.

      С 2003-го по 2005 год медбрат работал в клинике в городе Дельменхорст, недалеко от Бремена. И ему очень хотелось получить одобрение коллег, настолько, что он самостоятельно ставил пациентов на грань жизни и смерти. Он вводил им сильнодействующие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а после реанимировал их. В полиции говорят, что могут быть обнаружены новые жертвы медбрата.

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