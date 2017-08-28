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  • 28.08, 18:15

    Сотрудницу полиции в декрете задержали за занятие проституцией в Москве

    2 комментария

    Сотрудницу полиции в декрете задержали за занятие проституцией в Москве

    Сотрудницу полиции в декрете задержали за занятие проституцией в Москве

    В центре столицы задержали сотрудницу саратовской полиции, которую заподозрили в занятии проституцией.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, на улице Большая Ордынка полицейские задержали жительницу Саратовской области 1985 года рождения.

    Из сообщения источника: «В ходе личного досмотра у женщины в сумочке было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции».

    В ходе проверки выяснилось, что задержанная является действующим сотрудником полиции. В пресс-службе саратовской полиции между тем сообщили, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Там также отметили, что «в случае установления вины сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

    В пресс-службе столичного главка МВД «Интерфаксу» сообщили, что в отношении сотрудницы саратовской полиции составлен протокол об административном нарушении.

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