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  • 28.08, 18:15
    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей. дети и подростки, ДТП, Московская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей

    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей

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    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей

    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей

    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей

      Родители мальчика, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, подали иск к Ольге Алисовой на 10 миллионов рублей.

      Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, родители заявили иск на сумму 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

      Официального подтверждения этой информации не поступало. В любом случае, отец погибшего мальчика Роман Шимко уже все для себя решил. Все средства, если их удастся получить, пойдут на лечение тяжелобольных детей.

      Впрочем, пока говорить об этом рано. По словам отца мальчика, он вообще не намерен мерить все те страдания, которые за пять месяцев после смертельного ДТП пережила семья, деньгами.

      Роман Шимко: «Деньги не компенсируют мне моральный вред. Ни в коем случае. Моральный вред будет компенсирован, если деньги пойдут на лечение какого-нибудь ребенка, страдающего онкологическим заболеванием».

      По делу о смертельном ДТП Ольге Алисовой грозит до пяти лет тюрьмы. Но у нее есть и смягчающие обстоятельства. Она — мать одиночка, которая расплачивается по кредитам. Отец ребенка Ольги Алисовой сейчас отбывает тюремный срок, а банкам она должна около 400 тысяч рублей.

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