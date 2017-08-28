Лавров: Москва готова стать посредником в урегулировании катарского кризиса

Москва готова содействовать Кувейту в урегулировании катарского кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров во время своего рабочего визита по странам Персидского залива. Между Дохой и рядом арабских стран сохраняются напряженные отношения, и сейчас требуются особые посреднические усилия, чтобы решить дипломатические проблемы.
В ходе визита Сергея Лаврова в Кувейт обсуждались вопросы двусторонних отношений. У России давние отношения с Кувейтом, много совместных инвестпроектов, особенно в сфере энергетики. Товарооборот продолжает расти, приближаясь к 500 млн долларов в год.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Хорошо работают наши компании в сфере инвестиций. РФПИ имеет совместную платформу с кувейтским инвестиционным агентством, и эти средства уже активно осваиваются в конкретных проектах».
Из международных вопросов обсуждалась проблема с Катаром, который уже почти три месяца находится в изоляции в своем регионе после того, как другие арабские страны обвинили эмират в поддержке терроризма, налаживании отношений с другим изгоем — Ираном — и потребовали закрыть канал Al Jazeera.
Россия в этом вопросе находится в равноудаленном положении, потому что, как считает Сергей Лавров, мы обязаны дружить со всеми, хотя и готовы посредничать в любых мирных инициативах.
Сергей Лавров: «У нас контакты со всеми без исключения государствами Персидского залива, и мы заинтересованы в том, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был единым. Это очень важный игрок в формирующемся полицентричном мироустройстве, с которым у нас очень тесные отношения, и мы ими дорожим».
Что касается Сирии, то, по словам Лаврова, в Кувейте высоко оценивают российские усилия по созданию зон деэскалации и всячески поддерживают этот процесс. Кувейт хочет присоединиться к процессу мирных переговоров по Сирии, который проходит в Астане и Женеве.
Впереди у российского министра — встречи с руководством Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Хорошо работают наши компании в сфере инвестиций. РФПИ имеет совместную платформу с кувейтским инвестиционным агентством, и эти средства уже активно осваиваются в конкретных проектах».
Из международных вопросов обсуждалась проблема с Катаром, который уже почти три месяца находится в изоляции в своем регионе после того, как другие арабские страны обвинили эмират в поддержке терроризма, налаживании отношений с другим изгоем — Ираном — и потребовали закрыть канал Al Jazeera.
Россия в этом вопросе находится в равноудаленном положении, потому что, как считает Сергей Лавров, мы обязаны дружить со всеми, хотя и готовы посредничать в любых мирных инициативах.
Сергей Лавров: «У нас контакты со всеми без исключения государствами Персидского залива, и мы заинтересованы в том, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был единым. Это очень важный игрок в формирующемся полицентричном мироустройстве, с которым у нас очень тесные отношения, и мы ими дорожим».
Что касается Сирии, то, по словам Лаврова, в Кувейте высоко оценивают российские усилия по созданию зон деэскалации и всячески поддерживают этот процесс. Кувейт хочет присоединиться к процессу мирных переговоров по Сирии, который проходит в Астане и Женеве.
Впереди у российского министра — встречи с руководством Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.
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