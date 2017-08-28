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  • 28.08, 21:17
    Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо. Венгрия, дзюдо, переговоры, Путин, санкции, спорт, экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

    Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

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    Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

    Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

    Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

      Рабочий визит Владимира Путина в Венгрию начался с торжеств по случаю открытия чемпионата мира по дзюдо. Почетный президент Международной федерации дзюдо пожелал успехов российской сборной. Там же, на территории спортивной арены, Владимир Путин провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном.

      Российско-венгерские политические контакты носят регулярный характер. Это уже четвертый визит Владимира Путина в Будапешт, причем второй за этот год: российский президент был в Венгрии в начале февраля с рабочим визитом.

      Сразу же после прилета Владимир Путин отправился на чемпионат мира по дзюдо. В нем принимают участие 800 спортсменов из 134 стран. За неделю в Будапеште разыграют 16 комплектов наград.

      Для российских дзюдоистов приезд президента на открытие ЧМ — поддержка на самом высоком уровне. Тем более что сам Владимир Путин с детства занимается этим видом спорта, имеет звание мастера спорта и является почетным президентом Международной федерации дзюдо.

      Российский президент пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдо и сообщил, что является соавтором книги по обучению этому виду спорта.

      Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта».

      Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Я пытаюсь учиться».

      Владимир Путин: «Я расскажу теорию. Очень популярный вид спорта, между прочим».

      Виктор Орбан: «Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя о дзюдо — чему можно научиться».

      Владимир Путин: «Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей».

      Но визит российского президента в Будапешт носит не только спортивный интерес. Главная тема рабочей поездки Владимира Путина — это сегодняшние взаимоотношения двух стран.

      Венгрия, в отличие от практически всего остального Евросоюза, даже сейчас, в эпоху санаций, идет своим путем. Дословно с японского «дзюдо» переводится как мягкий или гибкий путь, и символично, что встреча Путина и Орбана была приурочена к открытию мирового первенства. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял: антироссийские санкции контрпродуктивны и наносят экономический ущерб самому Евросоюзу.

      На сегодняшней встрече российский президент и венгерский премьер обсуждали энергетические взаимоотношения. Сейчас Россия поставляет в Венгрию 70% нефти и 65% газа, потребляемых этой страной.

      Важнейшая тема переговоров — строительство силами «Росатома» двух новых энергоблоков венгерской АЭС «Пакш», соглашение о котором было достигнуто в январе 2014 года. Оно предполагает также поставки топлива на атомную станцию и его переработку после использования. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро. При этом Россия согласилась оплатить 80% расходов, предоставив Венгрии кредит на 10 млрд евро по льготной ставке на 30 лет.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.

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