Путин пообещал провести для венгерского премьера урок по теории дзюдо

Рабочий визит Владимира Путина в Венгрию начался с торжеств по случаю открытия чемпионата мира по дзюдо. Почетный президент Международной федерации дзюдо пожелал успехов российской сборной. Там же, на территории спортивной арены, Владимир Путин провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Российско-венгерские политические контакты носят регулярный характер. Это уже четвертый визит Владимира Путина в Будапешт, причем второй за этот год: российский президент был в Венгрии в начале февраля с рабочим визитом.
Сразу же после прилета Владимир Путин отправился на чемпионат мира по дзюдо. В нем принимают участие 800 спортсменов из 134 стран. За неделю в Будапеште разыграют 16 комплектов наград.
Для российских дзюдоистов приезд президента на открытие ЧМ — поддержка на самом высоком уровне. Тем более что сам Владимир Путин с детства занимается этим видом спорта, имеет звание мастера спорта и является почетным президентом Международной федерации дзюдо.
Российский президент пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдо и сообщил, что является соавтором книги по обучению этому виду спорта.
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта».
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Я пытаюсь учиться».
Владимир Путин: «Я расскажу теорию. Очень популярный вид спорта, между прочим».
Виктор Орбан: «Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя о дзюдо — чему можно научиться».
Владимир Путин: «Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей».
Но визит российского президента в Будапешт носит не только спортивный интерес. Главная тема рабочей поездки Владимира Путина — это сегодняшние взаимоотношения двух стран.
Венгрия, в отличие от практически всего остального Евросоюза, даже сейчас, в эпоху санаций, идет своим путем. Дословно с японского «дзюдо» переводится как мягкий или гибкий путь, и символично, что встреча Путина и Орбана была приурочена к открытию мирового первенства. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял: антироссийские санкции контрпродуктивны и наносят экономический ущерб самому Евросоюзу.
На сегодняшней встрече российский президент и венгерский премьер обсуждали энергетические взаимоотношения. Сейчас Россия поставляет в Венгрию 70% нефти и 65% газа, потребляемых этой страной.
Важнейшая тема переговоров — строительство силами «Росатома» двух новых энергоблоков венгерской АЭС «Пакш», соглашение о котором было достигнуто в январе 2014 года. Оно предполагает также поставки топлива на атомную станцию и его переработку после использования. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро. При этом Россия согласилась оплатить 80% расходов, предоставив Венгрии кредит на 10 млрд евро по льготной ставке на 30 лет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.
Сразу же после прилета Владимир Путин отправился на чемпионат мира по дзюдо. В нем принимают участие 800 спортсменов из 134 стран. За неделю в Будапеште разыграют 16 комплектов наград.
Для российских дзюдоистов приезд президента на открытие ЧМ — поддержка на самом высоком уровне. Тем более что сам Владимир Путин с детства занимается этим видом спорта, имеет звание мастера спорта и является почетным президентом Международной федерации дзюдо.
Российский президент пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдо и сообщил, что является соавтором книги по обучению этому виду спорта.
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта».
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Я пытаюсь учиться».
Владимир Путин: «Я расскажу теорию. Очень популярный вид спорта, между прочим».
Виктор Орбан: «Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя о дзюдо — чему можно научиться».
Владимир Путин: «Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей».
Но визит российского президента в Будапешт носит не только спортивный интерес. Главная тема рабочей поездки Владимира Путина — это сегодняшние взаимоотношения двух стран.
Венгрия, в отличие от практически всего остального Евросоюза, даже сейчас, в эпоху санаций, идет своим путем. Дословно с японского «дзюдо» переводится как мягкий или гибкий путь, и символично, что встреча Путина и Орбана была приурочена к открытию мирового первенства. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял: антироссийские санкции контрпродуктивны и наносят экономический ущерб самому Евросоюзу.
На сегодняшней встрече российский президент и венгерский премьер обсуждали энергетические взаимоотношения. Сейчас Россия поставляет в Венгрию 70% нефти и 65% газа, потребляемых этой страной.
Важнейшая тема переговоров — строительство силами «Росатома» двух новых энергоблоков венгерской АЭС «Пакш», соглашение о котором было достигнуто в январе 2014 года. Оно предполагает также поставки топлива на атомную станцию и его переработку после использования. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро. При этом Россия согласилась оплатить 80% расходов, предоставив Венгрии кредит на 10 млрд евро по льготной ставке на 30 лет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.
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