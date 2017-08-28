Макрон с супругой взяли собаку из приюта

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит завели собаку. Годовалого питомца они забрали из приюта.
Как отмечает Газета.Ru, собака является помесью двух пород — грифона и лабрадора. Питомцу дали кличку Немо — в честь героя, придуманного писателем Жюлем Верном.
Ранее в Елисейском дворце жил лабрадор тогдашнего президента Франции Франсуа Олланд, которого ему подарили в 2014 году.
Ранее в Елисейском дворце жил лабрадор тогдашнего президента Франции Франсуа Олланд, которого ему подарили в 2014 году.
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