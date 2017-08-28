Видеорегистратор снял расстрел чеченского депутата Асхабова

Видео расстрела депутата парламента Чечни Магомеда Асхабова запечатлел регистратор автомобиля.
На записи, появившейся в Сети, слышна автоматная очередь и видны брызги крови Асхабова на лобовом стекле. Машина слетает с дороги и переворачивается.
Напомним, Магомед Асхабов был убит в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестные обстреляли машину депутата, когда он ехал из дома на работу, это спровоцировало смертельную аварию. На месте преступления были найдены гильзы калибра 7,62 мм.
Расследование убийства депутата взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступление не является политическим. По словам Кадырова, убийство совершили не террористы.
61-летний Асхабов возглавлял Комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов парламента Чечни. В парламент республики он был избран в сентябре прошлого года, а до этого был советником руководителя администрации Рамзана Кадырова.
Напомним, Магомед Асхабов был убит в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестные обстреляли машину депутата, когда он ехал из дома на работу, это спровоцировало смертельную аварию. На месте преступления были найдены гильзы калибра 7,62 мм.
Расследование убийства депутата взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступление не является политическим. По словам Кадырова, убийство совершили не террористы.
61-летний Асхабов возглавлял Комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов парламента Чечни. В парламент республики он был избран в сентябре прошлого года, а до этого был советником руководителя администрации Рамзана Кадырова.
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