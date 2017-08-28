В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

В Уфе взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, в котором находился мужчина.
Инцидент произошел в понедельник утром около торгового центра на Армавирской улице. Был взорван припаркованный автомобиль Kia Rio. Внутри иномарки находился мужчина, он получил множественные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает РИА Новости.
Источник в правоохранительных органах: «Мужчина получил многочисленные ранения обеих ног. Он в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Сейчас врачи его оперируют».
По данным СК, в салоне сдетонировала бомба. Следствие предполагает, что это покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом. Устанавливается тип сработавшего устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Источник в правоохранительных органах: «Мужчина получил многочисленные ранения обеих ног. Он в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Сейчас врачи его оперируют».
По данным СК, в салоне сдетонировала бомба. Следствие предполагает, что это покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом. Устанавливается тип сработавшего устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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