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  • 28.08, 16:43
    В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места. автомобили, взрывы, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

    В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

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    В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

    В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

    В Уфе взорвался припаркованный автомобиль с мужчиной: видео с места

      В Уфе взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, в котором находился мужчина.

      Инцидент произошел в понедельник утром около торгового центра на Армавирской улице. Был взорван припаркованный автомобиль Kia Rio. Внутри иномарки находился мужчина, он получил множественные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает РИА Новости.

      Источник в правоохранительных органах: «Мужчина получил многочисленные ранения обеих ног. Он в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Сейчас врачи его оперируют».

      По данным СК, в салоне сдетонировала бомба. Следствие предполагает, что это покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом. Устанавливается тип сработавшего устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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