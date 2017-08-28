Мужчина изнасиловал московскую студентку в машине и подвез до общежития

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину, которого подозревают в изнасиловании студентки из Казахстана.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация об изнасиловании 25-летней приезжей из Казахстана, студентки магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Из сообщения источника: «По словам заявительницы, неизвестный мужчина в неустановленном месте изнасиловал ее в салоне автомобиля, предположительно, марки Lada, после чего подвез ее до общежития МИФИ на улице Москворечье и уехал».
Вскоре полицейские задержали 47-летнего приезжего из Ставрополя. Мужчина, имеющий судимости за угон, кражу и похищение документов, полностью сознался в содеянном.
Из сообщения источника: «По словам заявительницы, неизвестный мужчина в неустановленном месте изнасиловал ее в салоне автомобиля, предположительно, марки Lada, после чего подвез ее до общежития МИФИ на улице Москворечье и уехал».
Вскоре полицейские задержали 47-летнего приезжего из Ставрополя. Мужчина, имеющий судимости за угон, кражу и похищение документов, полностью сознался в содеянном.
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