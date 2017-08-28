Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 16:43

    Мужчина изнасиловал московскую студентку в машине и подвез до общежития

    2 комментария

    Мужчина изнасиловал московскую студентку в машине и подвез до общежития

    Мужчина изнасиловал московскую студентку в машине и подвез до общежития

    В Москве задержали неоднократно судимого мужчину, которого подозревают в изнасиловании студентки из Казахстана.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация об изнасиловании 25-летней приезжей из Казахстана, студентки магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

    Из сообщения источника: «По словам заявительницы, неизвестный мужчина в неустановленном месте изнасиловал ее в салоне автомобиля, предположительно, марки Lada, после чего подвез ее до общежития МИФИ на улице Москворечье и уехал».

    Вскоре полицейские задержали 47-летнего приезжего из Ставрополя. Мужчина, имеющий судимости за угон, кражу и похищение документов, полностью сознался в содеянном.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru