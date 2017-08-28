В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

В российской столице появился первый светофор, работающий благодаря энергии солнца.
Новый светофор установлен в Некрасовке, на пересечении Зенинского шоссе и улицы Кожуховская Горка.
Власти намерены устанавливать «солнечные» светофоры в удаленных районах столицы.
Вадим Юрьев, руководитель ЦОДД: «Использование светофоров на альтернативных источниках энергии может стать отличным решением при организации дорожного движения в новых, удаленных районах Москвы, где быстро подключить объекты к городскому энергоснабжению — задача довольно трудоемкая».
Светофор на солнечных батареях представляет собой полностью автоматизированное устройство. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в аккумуляторе, затем эти запасы используются для работы в темное время суток. Заряжать аккумуляторы можно не только летом, но и при пасмурной погоде зимой, сообщает РИА Новости.
Власти намерены устанавливать «солнечные» светофоры в удаленных районах столицы.
Вадим Юрьев, руководитель ЦОДД: «Использование светофоров на альтернативных источниках энергии может стать отличным решением при организации дорожного движения в новых, удаленных районах Москвы, где быстро подключить объекты к городскому энергоснабжению — задача довольно трудоемкая».
Светофор на солнечных батареях представляет собой полностью автоматизированное устройство. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в аккумуляторе, затем эти запасы используются для работы в темное время суток. Заряжать аккумуляторы можно не только летом, но и при пасмурной погоде зимой, сообщает РИА Новости.
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