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  • 28.08, 16:43

    В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

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    В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

    В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

    В российской столице появился первый светофор, работающий благодаря энергии солнца.

    Новый светофор установлен в Некрасовке, на пересечении Зенинского шоссе и улицы Кожуховская Горка.

    Власти намерены устанавливать «солнечные» светофоры в удаленных районах столицы.

    Вадим Юрьев, руководитель ЦОДД: «Использование светофоров на альтернативных источниках энергии может стать отличным решением при организации дорожного движения в новых, удаленных районах Москвы, где быстро подключить объекты к городскому энергоснабжению — задача довольно трудоемкая».

    Светофор на солнечных батареях представляет собой полностью автоматизированное устройство. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в аккумуляторе, затем эти запасы используются для работы в темное время суток. Заряжать аккумуляторы можно не только летом, но и при пасмурной погоде зимой, сообщает РИА Новости.

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