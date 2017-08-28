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  • 28.08, 16:43
    В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ. автомобили, МГУ, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

    В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

    2 комментария
    В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

    В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

    В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

      Сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись с ездой двух автомобилей по лестнице у входа в главное здание Московского государственного университета (МГУ).

      Видеозапись была опубликована на странице пользователя majorka_777 в Instagram. На ней видно, как внедорожник Infiniti и еще один автомобиль заезжают на лестницу у входа в МГУ.

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «видеозапись изучается сотрудниками ГАИ».

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