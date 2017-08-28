В ГАИ изучают видео с ездой двух авто по лестнице МГУ

Сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись с ездой двух автомобилей по лестнице у входа в главное здание Московского государственного университета (МГУ).
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Видеозапись была опубликована на странице пользователя majorka_777 в Instagram. На ней видно, как внедорожник Infiniti и еще один автомобиль заезжают на лестницу у входа в МГУ.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «видеозапись изучается сотрудниками ГАИ».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «видеозапись изучается сотрудниками ГАИ».
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